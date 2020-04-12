الملك سلمان يوجه بتوزيع ماء زمزم على مرضى كورونا

أفادت وكالة الأنباء السعودية عن أن رئاسة ​المسجد الحرام​ والمسجد النبوي في السعودية، قررت توزيع مياه بئر زمزم في ​مكة المكرمة​ على مرضى ​كورونا​، وذلك بناء على توجيهات العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث أمر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس، "بتوزيع ماء زمزم على مصابي فايروس كورونا"، حيث تضمن "توزيع ماء زمزم على ​المستشفيات​ التي تحتضن المصابين، وتقدم لهم الرعاية والعلاج خلال فترة مرضهم".

وقال الناطق باسم ​وزارة الصحة السعودية​ محمد العبد العالي، في مؤتمر صحافي اليوم إن "عدد المصابين بالفيروس في المملكة وصل إلى 4462 بعد تسجيل 429 إصابة جديدة".