431 وفاة في إيطاليا بسبب كورونا

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روما: أعلنت إيطاليا الأحد تسجيل 431 وفاة بكوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل أدنى حصيلة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع. ولم يسبق أن تراجع عدد الوفيات منذ 19 مارس (427 وفاة) عن 500. وتقل الحصيلة اليومية التي قدمها الدفاع المدني بحوالي الثلث عن حصيلة السبت (619). وإيطاليا أحد أكثر البلدان تضررا بالوباء، حيث سجلت نحو 20 ألف وفاة وفق الاحصاءات الرسمية.

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