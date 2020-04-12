المغرب: 7 وفيات و116 إصابة جديدة بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

سجلت المغرب، اليوم الأحد، 116 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 1661 إصابة.

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن وزارة الصحة المغربية، أنها سجلت 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع إجمالي وفيات كورونا في البلاد إلى 117 وفاة، فيما تعافى 31 شخصًا من المرض، ليصل إجمالي الذين تماثلوا للشفاء في البلاد إلى 177 شخصًا.