فرنسا تسجّل 566 وفاة جديدة بكورونا ليقترب الإجمالي من 14400 حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

سجلت فرنسا خلال الـ 24 ساعة الماضية 566 حالة وفاة جديدة في المستشفيات ودور المسنين إثر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليقترب إجمالي الوفيات من 14400 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة سبوتنيك الروسية "تم تسجيل 566 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين ليصل إجمالي الوفيات إلى 14393".

وأضافت "تم تسجيل 1613 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد المصابين في المستشفيات 95403"، مشيرة إلى أن "عدد الإصابات في دور رعاية المسنين بلغ 37188 حالة".

ولفتت الوزارة إلى أنه "تم تسجيل 825 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 27186".