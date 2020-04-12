منتدى شباب العالم: البقاء بالمنزل يعني أن نكون مبدعين في الترفيه عن أنفسنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
قالت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم، إن هناك ضرورة للتحلي بالإبداع، عندما يتعلق الأمر بالترفيه خلال فترة التواجد في المنزل لمدة طويلة.
وأضافت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم عبر فيس بوك: "يعني البقاء في المنزل لفترة طويلة من الزمن، أننا يجب أن نكون مبدعين عندما يتعلق الأمر بالترفيه عن أنفسنا، كيف تشغل نفسك في هذا الحجر الصحي؟".
وتبنى المنتدى مبادرة سريعة لـ"تحدي القراءة"، خلال فترة تواجد المواطنين في منازلهم بسبب مكافحة انتشار تفشي وباء "كورونا المستجد".
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