علاوات وزيادة معاشات.. إجراءات اقتصادية ينتظرها المصريون في يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- مصطفى عيد:

ينتظر المصريون في يوليو المقبل، مجموعة من القرارات والإجراءات التي تسهم في تحسين معيشتهم خاصة في الظروف الاستثنائية الحالية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا الفيديوجرافيك نرصد أهم هذه الإجراءات المنتظرة.