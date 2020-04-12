الچيماوية في البيت: "اتعمل معانا الصح"

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - أحمد لطفي: لم يكن في بالهم مطلقًا أن يجلسوا في منازلهم أكثر من أسبوعين، دون الذهاب لصالة الچيم؛ للقيام برياضاتهم المفضلة؛ فهم أصبحوا مثلهم مثل غيرهم يمكثون في البيت؛ خوفًا من انتشار وباء فيروس "كورونا" في مصر.

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