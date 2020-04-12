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كندا تسجل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - أ ش أ

سجلت الإدارات الصحية في كندا، اليوم الأحد، 21 حالة وفاة جديدة لفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 674 حالة.

وأعلنت الإدارات الصحية في مختلف أنحاء البلاد تسجيل 401 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 23702 حالة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي 6687 حالة، وأجرت السلطات تحاليل لـ417055 شخصا، بزيادة 6844.

وقالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام - في بيان - : "ما زلنا في مرحلة حرجة للغاية في المعركة ضد كوفيد-19.. ما يفعله كل منا الآن يؤثر على مسار هذا الوباء...من خلال البقاء بعيدا، يمكننا تجاوز هذا معا".

وتواصل السلطات الكندية حث مواطنيها ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج وخاصة في عيد الفصح.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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