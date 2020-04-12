كندا تسجل 21 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أوتاوا - أ ش أ
سجلت الإدارات الصحية في كندا، اليوم الأحد، 21 حالة وفاة جديدة لفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 674 حالة.
وأعلنت الإدارات الصحية في مختلف أنحاء البلاد تسجيل 401 حالة إصابة جديدة ليبلغ إجمالي الإصابات في البلاد 23702 حالة، كما بلغ إجمالي حالات التعافي 6687 حالة، وأجرت السلطات تحاليل لـ417055 شخصا، بزيادة 6844.
وقالت كبيرة مسؤولي الصحة العامة في كندا الدكتورة تيريزا تام - في بيان - : "ما زلنا في مرحلة حرجة للغاية في المعركة ضد كوفيد-19.. ما يفعله كل منا الآن يؤثر على مسار هذا الوباء...من خلال البقاء بعيدا، يمكننا تجاوز هذا معا".
وتواصل السلطات الكندية حث مواطنيها ضرورة الإلتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج وخاصة في عيد الفصح.
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