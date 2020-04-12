40 اعتداءً حوثيًا على مواقع وقوات الجيش اليمني

ارتكبت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، 40 اعتداءً على مواقع وقوات الجيش اليمني بعدد من جبهات مسرح العمليات القتالية، مواصلة بذلك اعتداءاتها المسلحة رغم التزام الجيش بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، استجابة لدعوة الأمم المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن مصدر عسكري قوله إن اعتداءات الميليشيات الحوثية شملت الهجمات لمحاولة التقدم، وإطلاق الصواريخ على المنازل والأحياء والمعسكرات، واستحداث الخنادق والتحصينات وحشد التعزيزات وقصف مواقع

الجيش الوطني بمختلف أنواع الأسلحة، وشنت الميليشيات خمسة هجمات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة على مواقع للجيش، منها ثلاثة هجمات في جبهات صرواح والمشجح والمخدرة غربي محافظة مأرب، وهجوم آخر في الصياحي غرب مدينة تعز، وهجوم خامس بمختلف أنواع الأسلحة مع قصف مدفعي وحشد تعزيزات على مواقع الجيش في جبهة نجد العتق بمديرية نهم شرقي صنعاء.

وأضاف المصدر، أن ميليشيا الحوثي ارتكبت 31 اعتداءً من خلال قصف مكثّف بقذائف المدفعية، والهاون وبالأعيرة المختلفة طالت مواقع الجيش غرب محافظة تعز، وجبهات حرض وحيران وعاهم بمحافظة حجة وجبهات المهاشمة واليتمة وشرق الحزم بمحافظة الجوف.

ولفت إلى استحداث المليشيات خنادق وأنفاق وتحصينات في مثلث عاهم بمحافظة حجّة، بالتزامن مع قصف مكثف على مواقع الجيش، إضافة إلى إطلاق صاروخين أحدهما أطلقته من غرب صرواح واستهدف منزل الشيخ علي حسن بن غريب بمدينة مأرب، ما أدى إلى تدمير جزء من المنزل وألحق أضرارًا بالمنازل المجاورة، فيما استهدفت الميليشيات بالصاروخ الثاني معسكر صحن الوطن بمدينة مأرب.

