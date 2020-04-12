رغم تفشي كورونا.. تركيا تواصل إرسال المرتزقة السوريين إلى ليبيا

أكدت تقارير صحفية، أنه رغم إجراءات حظر الطيران بسبب تفشي كورونا في العالم، تواصل تركيا نقل المرتزقة السوريين إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق ضد الجيش الليبي الذي يسعى إلى تحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة، حسبما أفادت قناة مداد نيوز السعودية.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان: «تركيا استغلت انشغال العالم بمكافحة كورونا وأرسلت دفعة جديدة من المقاتلين السوريين مؤلفة من

300 مرتزق وصلوا بالفعل إلى ليبيا من فصيل السلطان مراد ولواء صقور الشمال وفيلق الشام، وهناك دفعة أخرى مكونة من 150 مقاتلا تحركت من مركز مدينة عفرين وتوجهت نحو إلى الحدود التركية عملية إرسال المقاتلين السوريين إلى ليبيا لا زالت مستمرة بسبب الخسائر البشرية الكبيرة في صفوفهم جراء المعارك مع قوات الجيش الليبي على محاور متفرقة من الأراضي الليبية».

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وتم تسجيل مقتل 17 مقاتلا خلال الأيام القليلة الفائتة لتبلغ حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا في ليبيا 182 مقاتلا، ورصدت القيادة العامة للجيش الليبي حركة رحلتين جوّيتين بين مطار إسطنبول التركي ومطاري مدينة مصراتة ومعيتيقة بالعاصمة طرابلس رغم توقيف كافة الرحلات الجوية وتعليق الطيران بين البلدين.

وبذلك ترتفع أعداد المرتزقة الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية إلى نحو 5050 مرتزق ووصل عدد الذين يتلقون التدريب في المعسكرات التركية نحو 1950 مرتزقا.