أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم الأحد، تسجيل 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف للحصيلة اليومية.
وأكد حاكم نيويورك في كلمته، أمس السبت، أنالبيت الأبيض يتوقع وفاة ما بين 100 و 200 ألف أمريكي في أحسن الأحوال بسبب فيروس كورونا.
واعتبر أن الولايات المتحدة الآن في نهايةالمرحلة الأولية لانتشار فيروس كورونا.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر 758 وفاة جديدة بكورونا في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.