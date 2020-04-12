758 وفاة جديدة بكورونا في نيويورك

أعلن حاكم نيويورك الأمريكية، أندريو كوومو، اليوم الأحد، تسجيل 758 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولايات، خلال الساعات الـ24 الماضية، في تراجع طفيف للحصيلة اليومية.

وأكد حاكم نيويورك في كلمته، أمس السبت، أن

البيت الأبيض يتوقع وفاة ما بين 100 و 200 ألف أمريكي في أحسن الأحوال بسبب فيروس كورونا.

واعتبر أن الولايات المتحدة الآن في نهاية

المرحلة الأولية لانتشار فيروس كورونا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

