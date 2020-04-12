الطاقة الأذربيجانية: اجتماع أوبك يعقد اليوم عبر الفيديو كونفراس

أفاد مستشار وزير الطاقة الأذربيجاني، زامن علييف، بأن الاجتماع الجديد بصيغة "أوبك+" سيعقد مساء اليوم الأحد عبر الفيديو كونفراس.

وقال مستشار الوزير "في الساعة 20:00 من مساء اليوم سنجتمع عن بعد، واللقاء سيتضمن مشاورات حول المسائل

التي برزت في اللقاء التاسع لوزراء أوبك ودول خارج أوبك".

وأشار إلى أنه "سيشارك في اللقاء، الذي سيترأسه كل من وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان

آل سعود، ووزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك وزراء دول أوبك وخارج أوبك الذين سيشاركون في اعتماد بيان حول التعاون".

وسبق أن أفاد مصدر للوكالة، بأنه تم التوصل لاتفاقية مبدئية بين 23 دولة مشاركة في المباحثات حول مشاركتها في خفض الانتاج، فيما لا تزال المباحثات جارية حول المكسيك.

