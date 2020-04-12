وزير الصحة الجزائري: أعداد ضحايا كورونا مصدر قلق

أكد عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري اليوم الأحد، أن منحنى فيروس جائحة كورونا في بلاده لم ينخفض، موضحا أنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع هذا الوباء.

وقال بن بوزيد في تصريح مقتضب للإذاعة الجزائرية اليوم

الأحد، إن هذا الانخفاض يجب أن يدوم حتى يكون له معنى، موضحا أن المعيار الذي يجب أن يقاس عليه هو عدد الأشخاص المتوفين وأولئك الذين يتواجدون في العناية المركزة.

وأضاف: "كلما انخفض عدد هؤلاء كلما شعرنا بالرضا أكثر"، معترفا أن الأرقام ( عدد الضحايا) لا تزال مصدر قلق.

وسجلت الجزائر حتى أمس السبت 275 حالة وفاة، و1825 إصابة مؤكدة موزعة عبر 46 ولاية من مجموع 48، ويوجد 60 مريضا في العناية المركزية، بينما تعافى 460، وفق بيانات وزارة الصحة.

