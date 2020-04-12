وزير بريطاني: لا توجد نصيحة بشأن نقاهة جونسون بعد إصابته بـ«كورونا»

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يستريح حالياً في مقر إقامته الرسمي في تشيكرز ولا توجد نصيحة بشأن المدة التي ستستغرقها هذه العملية.

كان جونسون قد خرج من المستشفى في وقت سابق اليوم ويقضي فترة نقاهة بعد شفائه من كوفيد-19.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي توجيه بشأن الموعد الذي يمكن فيه لرئيس الوزراء العودة إلى العمل، قال هانكوك خلال إفادة صحفية «إنه يستريح. إنه في تشيكرز. يسعدني أنه خرج من المستشفى بعد شفائه».

وأضاف «لا توجد أي نصيحة بشأن فترة (النقاهة)... سيتخذ الأطباء هذا القرار معه. تعمل الحكومة بكفاءة تامة في إطار الاستراتيجية التي وضعها».

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