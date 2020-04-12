أكثر من 10 آلاف وفاة بـ«كورونا» في بريطانيا

قالت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، إن عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا ارتفع إلى 10612 في مستشفيات المملكة المتحدة بعد زيادة يومية بلغت 737 حالة.

وهذه الأرقام حتى الساعة 1600 بتوقيت جرينتش أمس السبت.

وكان الرقمان اليوميان السابقان فوق 900 حالة.

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