أمر الملك، محمد السادس، بوضع المركز الاستشفائي “ صابينينكورو” رهن إشارة السلطات الصحية بجمهورية مالي، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد. وكشف بلاغ لوزارة التواصل المالية، أن ناصر بوريطة، وزير الخارجية، أبلغ نضيره المالي، يوم أمس السبت، في مكالمة هاتفية، قرار الملك بوضع المركز الاستشفائي في خدمة الحكومة المالية في إطار المجهودات المبدولة لمواجهة الفيروس. وقال المصدر ذاته أن رئيس الجمهورية المالية يتقدم بشكره للملك محمد السادس بمناسبة يد المساعدة التي قدمها بتخصيص المركز الاستشفائي في خدمة الحكومة، الأمر الذي يُعبر، حسب البلاغ، على صدق المشاعر بين الدولتين المغرب ومالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الملك محمد السادس يُخصص مستشفى استشفائي في خدمة الحكومة المالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.