بني ملال.. توقيف بقال يبيع الكمامات بدرهم واحد للكمامة بدل 0.80 سنتيما !

أوقفت السلطة المحلية، اليوم الأحد، في بني ملال، بتنسيق مع المصالح الأمنية بقالا بسبب الزيادة في أسعار الكمامات الطبية قرب المركز الاستشفائي الجهوي للمدينة.
وأفادت مصادر “اليوم24″، أن شخصا تقدم بشكاية لدى مصالح الامن على مستوى الدائرة الخامسة ببني ملال ضد بقال بحي مفتاح بسبب الزيادة في اثمنة الكمامات الطبية .
وأضاف المصدر ذاته أن الموقوف كان يبيع الكمامات بدرهم واحد للكمامة بدل 0.80 سنتيما، التي تم تحديدها من طرف المصالح المركزية.
وتم توقيف البقال، وإحالته على المصالح الأمنية، لتحقيق معه، مع إغلاق محله في انتظار تقديم لجنة مراقبة المواد الغذائية تقريرها.
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