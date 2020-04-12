بني ملال.. ثاني حالة شفاء من كورونا لطبيبة غادرت المستشفى بعد 10 أيام من العلاج-فيديو

غادرت، اليوم الأحد، طبيبة صيدلانية المستشفى الجهوي في بني ملال، بعدما أكدت النتائج المخبرية شفاءها من فيروس كورونا المستجد.

ونجحت الشابة، التي تبلغ من العمر 35 سنة في هزم فيروس كورونا، لتغادر المستشفى تحت تصفيقات الأطر الطبية، والعاملين في المستشفى، بعد قضائها 10 أيام داخل المستشفى. الصيدلانية المعافاة من فيروس كورونا، تنحدر من مدينة بني ملال، وصاحبة صيدلية في منطقة القصيبة ضواحي بني ملال، وكانت قد وضعت تحت التكفل الطبي في جناح كوفيد 19 في المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال، تعتبر حالة شفائها ثاني حالة شفاء في في المدينة بعد الحالة الأولى لإمراة في الستينات، كان قد أعلن شفاؤها، يوم الأربعاء الماضي.

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