العثور على جثة رضيعة داخل كيس بلاستيكي فوق خزانة ملابس والدتها في العرائش – التفاصيل

أحالت عناصر الأمن، اليوم الأحد، في مدينة العرائش شابة، ووالدتها، على وكيل الملك في المحكمة الابتدائية، يشتبه في تورطهما في مقتل رضيعة، ووضعها في كيس بلاستيكي فوق خزانة الملابس في منزلهما.

وتعود تفاصيل القصة، استنادا إلى مصادر “اليوم24″، عندما ولجت شابة رفقة والدتها، أمس السبت، المستشفى الإقليمي “للا مريم” بالعرائش، بعد إحساسها بآلام حادة على مستوى البطن، ليتضح فيما بعد، أنها حديثة الولادة.

وأفاد المصدر ذاته أن إدارة المستشفى اتصلت بالأمن، بعدما أثار الوضع الصحي الغريب للشابة شكوكهم، لاسيما بعد العثور على رضيعة متخلى عنها، يوم الأربعاء الماضي، في المطرح الجماعي في المدينة.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن رجال الأمن شرعوا في البحث التمهيدي مع كل من الشابة، وأمها، التي كانت برفقتها، ما دفع المشتبه فيهما إلى الاعتراف بأن الأم كانت على علاقة غير شرعية مع شاب، نتج عنها حمل غير مرغوب، وبعد أن حان وقت الولادة، شاءت الأقدار أن تفارق الرضيعة الحياة.

كما كشف المصدر ذاته أن الشابة اعترفت بوضع رضيعتها داخل كيس فوق خزانة الملابس، في غرفة نومها.

يذكر أن الرضيعة لاتزال بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي للا مريم في انتظار تعليمات الوكيل العام لإخضاعها للتشريح.