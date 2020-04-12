بعد مغادرته المستشفى.. جونسون يخاطب البريطانيين: سنتغلب جميعاً على هذا التحدي

دعا رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأحد، البريطانيين إلى البقاء في المنازل، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد مغادرته المستشفى.

وقال جونسون، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه “من الصعب العثور على الكلمات للتعبير عن امتناني للطاقم الطبي، الذي أنقذ حياتي”، داعياً المواطنين إلى البقاء في منازلهم، ومطمئناً إياهم بالقول: “جهود الملايين من الناس في جميع أنحاء هذا البلد للبقاء في المنزل تستحق ذلك. سوف نتغلب معاً على هذا التحدي، حيث تغلبنا على العديد من التحديات في الماضي”.

وأعلنت الحكومة البريطانية مغادرة بوريس جونسون المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، اليوم الأحد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال مكتب رئيس الوزراء البريطاني، اليوم، إن جونسون، البالغ من العمر 55 سنة، غادر المستشفى، وسيواصل مرحلة التعافي من مرض كوفيد-19 في مقره الريفي، المعروف باسم تشيكرز.

Advertisements

وأضاف المكتب نفسه أنه “بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور، وهو يود توجيه الشكر إلى الجميع في مستشفى سانت توماس على الرعاية الفائقة، التي تلقاها”، مشيراً إلى أن “قلبه مع كل من ألم بهم هذا المرض”.

وكان جونسون قد نُقل إلى مستشفى سان توماس في العاصمة لندن، يوم الأحد الماضي، بعد عشرة أيام من إعلان إصابته بالفيروس، وقضى 3 ليال في قسم العناية المركزة.

يذكر أن عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا قاربت الـ10 آلاف، إذ تم تسجيل 657 وفاة جديدة، اليوم، لترتفع الحصيلة إلى 9594 حالة وفاة.