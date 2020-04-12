بعد العمل والدراسة عن بعد.. خدمة “الزواج عن بعد” في الإمارات

أطلقت وزارة العدل الإماراتية خدمة الزواج عن بعد، التي تجمع المأذون، والعريس، والعائلة عبر شاشة الفيديو، في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من حركة المواطنين، بسبب تفشس فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويمكن اليوم من خلال خدمات الحكومة الإلكترونية إنهاء كل الخطوات المطلوبة من عقد القران إلى مصادقة المحكمة من دون الحاجة إلى مغادرة البيت، بعدما كانت تسمح في السابق بإتمام جزء فقط من إجراءات الزواج عن بعد.

وتشمل الخدمة، حسب وكالة الأنباء الإماراتية، “تواصل المأذون مع الزوجين، والولي في وقت واحد، وفي مجلس واحد، لاستكمال باقي إجراءات الزواج، وإنجازه دون الحاجة إلى دعوة جميع الأطراف في مكان واحد”.

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ويمكن الاستفادة من الخدمة عبر الدخول إلى موقع الوزارة، ثم اختيار مأذون من ضمن قائمة المأذونين الشرعيين، والتواصل معه عبر الهاتف لتحديد موعد لعقد القران.

ويُعقد مجلس القران عبر تقنية الفيديو في الموعد المحدّد بحضور جميع الأطراف “وبعد تأكد المأذون من الأطراف، وسؤالهم عن صحة توقيعاتهم الإلكترونية، ودفعهم الرسوم، وتوقيعه هو بدوره على العقد، وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى المحكمة الشرعية”، التي تتأكد بدورها من كل المتطلبات، وتصادق عليه، وترسله كخطوة نهائية إلى الزوجين على هاتفيهما.

وأصدرت الإمارات قرارات بالحد من التنقل في العديد من مناطقها، خصوصا إمارة دبي حيث يقيم ملايين الأجانب، كما أغلقت المراكز التجارية، والشواطئ، وغيرها في محاولة لوقف انتشار “الجائحة”، التي تسبّبت في وفاة 20 شخصاً في الإمارات، وإصابة أكثر من 3700.