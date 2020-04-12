كورونا “يخترق” مصانع طنجة..إصابة عاملين بمصنع واشتباه في 10 آخرين

بعد أقل من أسبوع عن تسجيل حوالي 13 إصابة بفيروس كورونا بأحد معامل النسيج والألبسة بمدينة طنجة، تأكدت، نهاية الأسبوع الجاري، إصابة شخصين واشتباه في 10 حالات جديدة في صفوف عمال أحد المصانع بالمنطقة الصناعية مغوغة بطنجة.

وأفاد مصدر طبي ل “اليوم 24″، أن عاملين يشتغلان في المنطقة الصناعية مغوغة، قدما إلى مستشفى دوق دو طوفار بطنجة، يوم الجمعة، بعد إحساسهما بأعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، قبل أن يتم إخضاعهما للتحاليل المخبرية التي أكدت إصابتهما بالفيروس.

وأضاف نفس المصدر، أنه تم وضع 10 أشخاص يعملون في نفس المصنع تحت الحجر الصحي، للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وذلك إلى حين ظهور نتائج التحليلات المخبرية.