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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات كورونا في هولندا تتجاوز 25 ألفا والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أعلنت السلطات الصحية الهولندية، الأحد، تسجيل 1188 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مما يرفع العدد الإجمالي إلى 25 ألفا و587 إصابة.
وقال المعهد الوطني للصحة في هولندا إن عدد الوفيات ارتفع إلى 2737 بعد تسجيل 94 حالة وفاة جديدة.
وتباطأت وتيرة زيادة حالات العدوى والوفاة منذ عدة أيام في هولندا، بفضل إجراءات التباعد الاجتماعي
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