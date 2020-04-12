شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع مساعدات غذائية للمتضررين والنازحين في المهرة وحضرموت والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية،اليوم، بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، مساعدات غذائية عاجلة للمتضررين من الأمطار والسيول في محافظة المهرة والتي استفاد منها 1,750 فردًا في مديريات المسيلة، وحات، والغيضة.

ووفقا لوكالة سبأ الشرعية، كما وزع المركز، المرحلة الثانية من المساعدات الغذائية للنازحين من محافظة صعدة إلى مديريتي سيئون والعبر بمحافظة حضرموت، شملت 300 سلة غذائية والتي استفاد منها 1,800 نازح ومتضرر.

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