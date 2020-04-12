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أعداد ضحايا فيروس كورونا مصدر قلق في الجزائر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الأحد 12 أبريل 2020

صرح عبد الرحمن بن بوزيد وزير الصحة الجزائري، اليوم الأحد، بأن منحنى فيروس جائحة كورونا في بلاده لم ينخفض، مؤكداً أنه من السابق لأوانه الحديث عن تراجع هذا الوباء.

 

وقال بن بوزيد في تصريح مقتضب وفقا للإذاعة الجزائرية، إن هذا الانخفاض يجب أن يدوم حتى يكون له معنى، موضحاً أن المعيار الذي يجب أن يقاس عليه هو عدد الأشخاص المتوفين وأولئك الذين يوجدون في العناية المركزة.

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وأضاف: "كلما انخفض عدد هؤلاء، شعرنا بالرضا أكثر"، معترفاً بأن أعداد الضحايا لا تزال مصدر قلق.

 

وسجلت الجزائر حتى أمس السبت، 275 حالة وفاة، و1825 إصابة مؤكدة، موزعة عبر 46 ولاية من مجموع 48، ويوجد 60 مريضاً في العناية المركزة، بينما تعافى 460، وفق بيانات وزارة الصحة.

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