إسبانيا تكشف موعد التخلي عن التباعد الاجتماعي

الأحد 12 أبريل 2020

أعلنت وزارة السياحة الإسبانية اليوم أن تدابير التباعد الاجتماعي ستبقى سارية في البلاد التي تستقطب عشرات ملايين السياح سنوياً، حتى على الشواطئ خلال الصيف لتفادي تفشي فيروس «كورونا» المستجد.



وقالت وزيرة السياحة رييس ماروتو رداً على سؤال بشأن إمكان الحد من الزيارات إلى الشاطئ خلال الصيف «من المهم الإبقاء على التوصيات الصحية، سيتعين علينا الاستمرار بما نقوم به حالياً من غسل لليدين إلى التباعد الاجتماعي... حتى على الشواطئ». وأضافت في مقابلة مع صحيفة «إيل باييس» الإسبانية «إلى أن يكون لدينا لقاح، لن يعود شيء كما كان. يجب حصر التجمعات للإبقاء على المسافة الآمنة».

Advertisements

ولا تزال الشواطئ الإسبانية مغلقة في إطار تدابير الحجر المنزلي السارية منذ 14 مارس في إسبانيا والتي مددت حتى 25 أبريل على أقرب تقدير. كما أن الحدود البرية أغلقت في هذا الإطار. وشددت الوزيرة على أن «مسألة الحدود ستُحل تبعاً لتطور الأزمة الصحية. ليس لدي أي موعد» لإعادة فتحها.

وتحتل إسبانيا، أحد أكثر البلدان تضرراً بوباء (كوفيد -19) مع أكثر من 17 ألف وفاة، المرتبة الثانية عالمياً على قائمة أهم الوجهات السياحية العالمية بعد فرنسا. وتشكل السياحة ما يقرب من 12 % من إجمالي الناتج المحلي في البلاد التي استقطبت العام الماضي عدداً قياسياً من السياح قارب 84 مليوناً.