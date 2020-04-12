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شكرا لقرائتكم خبر عن "طيران أبوظبي" تحلق في سماء الإمارات برسائل توعوية للوقاية من كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أطلقت شركة طيران أبوظبي مبادرة مجتمعية عبر طائرة عمودية تحلق في سماء الإمارات حاملة رسائل توعوية تتمثل في علم الإمارات وعبارات مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية تحث أفراد المجتمع على أهمية البقاء في منازلهم والتزامهم التباعد الاجتماعي وتجنب أماكن التجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".
وبدأت الحملة من أبوظبي لتشمل خلال الأيام المقبلة مناطق الدولة كافة، حيث تحمل عبارة " عطاء في عملي وسلامة في بيتي " تعبيرا عن مواصلة أداء الأعمال بكفاءة وإنتاجية من خلال البقاء في البيت حفاظا على صحة وسلامة المجتمع.
وتأتي المبادرة في إطار إسهام "طيران أبوظبي" في تعزيز المسؤولية المجتمعية ودعم جهود دولة الإمارات وإجراءاتها لمكافحة هذا الفيروس بهدف حماية مجتمعها وتضامنا منها مع دول العالم في احتواء ومنع تفشي هذا الفيروس.
وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع وتدعوهم إلى ضرورة الإلتزام بالتعليمات الإحترازية الصادرة من الجهات المختصة والرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في الدولة.
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