ارتفاع إصابات كورونا في البرازيل إلى 20964

الأحد 12 أبريل 2020

ارتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل بنسبة 5.1%، السبت، ليصل إلى 20964 حتى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، طبقا لبيانات جمعتها جامعة "جون هوبكنز" ووكالة "بلومبرج" للأنباء الأحد.



وبلغ عدد الوفيات في البرازيل 1141، بينما المتعافين 173.

وكانت أول حالة للفيروس قد سجلت في البرازيل منذ نحو 6 أسابيع.

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ومددت الحكومة البرازيلية، بداية الشهر الجاري، إغلاق حدودها البرية لمدة 30 يوما، في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء أسوأ تفشي لفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية.

ويعني القانون الجديد أنه يحظر على الأجانب عبور الحدود إلى البرازيل من أي من الدول العشر المجاورة لها، باستثناء نقل البضائع والمساعدات الإنسانية.