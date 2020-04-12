شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 657 حالة وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 قال مسؤولون بريطانيون، الأحد, إن حالات الوفاة في المستشفيات الإنجليزية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 10612 بعد تسجيل 657 حالة وفاة جديدة.

وأوضح المسؤولون أن من بين هذه الوفيات الجديدة 42 مريضا تتراوح أعمارهم بين 30 و98 لم يعانوا من مشكلات صحية معروفة أخرى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 657 حالة وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.