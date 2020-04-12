محور الضالع ينظم دورة تدريبيّة في مجال الإعلام الحربي

الأحد 12 أبريل 2020

عُقِدت في مقر المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة الضالع ،دورة تدريبية في أهميّة و دور وأساليب عمل المراسل الحربي في جبهات محور الضالع، برعاية رئيس غرفة العمليات المشتركة رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي بالمحافظة / العميد عبدالله مهدي سعيد، وبالتنسيق وتنظيم "المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي".



وقد بدأت فعاليات الدورة بكلمة ترحيبية القاها العميد / سيف شائف حسين، نائب رئيس العمليات المشتركة بالنيابة عن رئيس العمليات المشتركة، تلاها مباشرة محاضرة القاها العميد/ فضل محمد الشراني، أحد قيادات العمليات المشتركة لمحور الضالع، والذي تطرق فيها لعدد من المفاهيم الخاصة بالإعلام الحربي.

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وهدفت هذه الدورة إلى تطوير وتعزيز الاستراتيجيّات الإعلامية الحربية، وتفعيل البرامج والخطط والمبادرات المشتركة التي تواكب العمل الإعلامي الحربي. كما هدفت بشكل مباشر إلى توحيد العمل الإعلامي وتبادل الخبرات المختلفة من خلال جملة من البرامج التي ستسهم في تحسين مستوى العمل الإعلامي العسكري ورفع كفائته.

وناقشت الدورة مجموعة من المبادرات والرؤى في هذا الجانب، والتي تهدف إلى توحيد الجهود المبذولة في سبيل وتوثيق وإبراز ما يقدمه الأبطال في محور الضالع من انتصارات وما يصنعه من ملاحم، وكذلك نقل الصورة الحقيقية لسير المعارك في جبهات القتال لمحور الضالع.

شارك فيها عدد من أركان التوجيه المعنوي لألوية محور الضالع، وكذا قيادات عسكرية أبرزهم العميد سيف شائف حسين، نائب رئيس العمليات المشتركة، والعميد علي أحمد مثنى، قائد اللواء 82 مشاة، والعميد عبدالقوي الشعيبي والعميد عبدالرحيم التهامي، و المتحدث الرسمي لجبهات محور الضالع فؤاد قايد جباري.