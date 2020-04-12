القبض على خلية حوثية لزراعة الألغام بالقرب من مواقع القوات الحكومية بالجوف

الأحد 12 أبريل 2020

ألقت قوات الجيش، القبض على فريق متخصص بزراعة الألغام تابع لميلشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة الجوف شمال اليمن.



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ونقل حساب مشروع "مسام" لنزع الألغام في اليمن، على موقعه الرسمي، عن مصادر ميدانية، القول أن عناصر حوثية متخصصة بزراعة الألغام قاموا بالتسلل إلى قرب مواقع الجيش منطقة الخسف شرق مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

وأضافت المصادر أن الفريق كان يسعى لتلغيم وزرع عبوات ناسفة, مشيرة إلى أن قوات الجيش ألقت القبض على كافة العناصر التي تقوم بزراعة الألغام.