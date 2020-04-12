البرلمان البريطاني يستأنف جلساته الأسبوع القادم عبر الانترنت

لندن ـ د ب أ: يستأنف البرلمان البريطاني جلساته في 21 إبريل الجاري، ربما عبر الانترنت، حيث ذكرت الحكومة في بيان لها أمس أن سلطات مجلس العموم ستدرس كيفية استخدام التكنولوجيا للسماح للمشرعين “تنفيذ” مهامهم الدستورية الرئيسية بافضل صورة، لإجراء التدقيق وإجازة الإنفاق وصياغة القوانين”.

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