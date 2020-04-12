طالبان تطلق سراح 20 من أسرى الحكومة الأفغانية

كابول ـ رويترز: قال متحدث باسم حركة طالبان إن الحركة تعتزم اطلاق سراح 20 أسيرا من الحكومة الأفغانية في أول خطوة من نوعها منذ بدء عملية السلام. وكتب المتحدث سهيل شاهين على تويتر يقول ” سيتم الافراج 20 سجينا من إدارة كابول وستسلمهم للجنة الدولية للصليب الأحمر في قندهار”. وأفرجت الحكومة الأفغانية منذ يوم الأربعاء عن 300 من أسرى طالبان في إطار تبادل للسجناء إثر التوصل لاتفاق في فبراير بين الولايات المتحدة وطالبان أتاح أفضل فرصة على الإطلاق لإنهاء 18 عاما من الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان.

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