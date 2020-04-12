العراق يختتم المرحلة الثانية من (أبطال النصر)

بغداد ـ وكالات: اختتمت القوات العراقية أمس، المرحلة الثانية من عمليات “أبطال النصر الثانية” غرب محافظة الأنبار، باتجاه عدد من الأهداف المرسومة، أبرزها تمشيط المناطق المحاذية للحدود الأردنية والسعودية. وأفادت قناة “السومرية”، بأن “أبطال النصر الثانية” اختتمت أعمالها الأحد، وهي العمليات التي استمرت ثلاثة أيام متتالية بداية من صباح الجمعة الماضية، وانتهت بتطهير (12) واديا وتفتيش 35 قرية. ونقلت القناة على لسان قائد عمليات الأنبار لقوات الحشد الشعبي، قاسم مصلح، إن “عملية أبطال النصر الثانية حققت انجازا كبيرا على مستوى أمن الأنبار والمحافظات المحيطة بها وقطعت طرق إمداد العدو إضافة لقطع التواصل بين الخلايا النائمة والتي انتهى أغلبها بالاعتقال”. وأضاف مصلح “بلغت المساحة المفتشة أكثر من (17000) كم مربع أغلبها تتمتع بتضاريس جغرافية صعبة، تضم أودية وتلال وأنفاق، إضافة إلى دهم وتفتيش (35) قرية والسيطرة على (عجلتين) وأربعة دراجات نارية، فضلا عن مساعدة العوائل الساكنة في القرى النائية في الجانب الطبي التي تعاني من أمراض عديدة والتي تم تزويدها بالدواء والإسعافات الطبية”. وأشار قائد العمليات إلى أن “العملية شهدت اعتقال إرهابيين اثنين إضافة الى (14) مشتبها به سلموا إلى الجهات المختصة والسيطرة على (9) قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة انترنت وتدمير مضافة واحدة”.

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