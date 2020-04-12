موسكو وواشنطن تتفقان على إنشاء مجموعة عمل بمجال الفضاء

موسكو ـ وكالات: أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن موسكو وواشنطن اتفقتا على إنشاء مجموعة عمل مشتركة في مجال الفضاء. وقال ريابكوف في تصريحات لـوكالة “سبوتنيك” الروسية: “من الناحية العملية، لم يتم تشكيل المجموعة بعد، فنحن في مرحلة الاتفاق على جدول الأعمال، أي المواضيع التي سيتم العمل عليها”. وبحث الرئيسان الروسي والأميركي، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، بما في ذلك التعاون في مجال الفضاء.

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