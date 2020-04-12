نجامينا ـ رويترز: قال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن بلده لن يشارك من الآن فصاعدا في عمليات عسكرية خارج الحدود في ضربة محتملة للجهود الدولية الرامية لهزيمة المتشددين في منطقة الساحل الأفريقي وبحيرة تشاد. أدلى ديبي بهذه التصريحات خلال زيارة لمنطقة بحيرة تشاد بمناسبة انتهاء هجوم ضد جماعة بوكو حرام الارهابية التي نفذت أكثر هجماتها دموية ضد الجيش في مارس وقتلت نحو 100 جندي في كمين. وقال الجيش يوم الخميس الماضي إن 52 جنديا آخرين قتلوا في العملية ضد بوكو حرام التي استمرت عشرة أيام، لكنه قال إنه قتل ألفا من المتشددين وطردهم من قاعدتين في منطقة بحيرة تشاد الواقعة على الحدود بين تشاد والكاميرون والنيجر ونيجيريا. وقال ديبي في كلمة بثتها وسائل الإعلام “شعرت تشاد أنها تقاتل بوكو حرام بمفردها منذ أن أطلقنا هذه العملية، مات جنودنا في بحيرة تشاد والساحل.

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كانت هذه تفاصيل خبر الجيش التشادي يوقف مشاركته في أي عمليات خارج الحدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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