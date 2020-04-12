بالصور.. جنود يتبرعون بالدم لمرضى كورونا في بغداد

وقال قائد عمليات بغداد اللواء الركن عبد الحسين التميمي في حديث لـ الخليج 365، "وجهنا اليوم قيادة العمليات بكافة صنوفها من ضباط ومراتب بالتبرع بالدم إلى المرضى في مستشفى مدينة الطب".

وأضاف "ساهرون ليلا ونهارا على حماية امن بغداد واشكر كافة أهالي العاصمة على التعاون مع القوات الأمنية لتطبيق حظر التجول".

وأدناه الصور بعدسة علي جاسم:

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