حذر رئيس كتلة ارادة النيابية حسين عرب، الاحد، من اعادة استيزار بعض الوزراء في الحكومة الجديدة، معتبراً أن اختيار كابينة وزارية شبابية يمكنها ان تدير ملف الوزارة بشكل افضل من السابق.
وقال عرب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الحكومة الجديدة يجب ان تكون بعيدة عن الكهول وبعض الوزراء الحاليين"، مؤكداً أن "على رئيس الوزراء المكلف اعادة النظر في استيزار بعض الوزراء الكهول غير القادرين على ادارة وزاراتهم وعدم اعادة الثقة لبعض الوزراء الذين تلاحقهم شبهات فساد ومتورطين بقضايا مالية فضلا عن عدم قناعة المواطنين ومجلس النواب باداءهم العملي والخدمي".
وأضاف أن "اختيار كابينة وزارية شبابية ذات روح وطنية عالية يمكنها ان تدير ملف الوزارة بشكل افضل من السابق في ظل الازمات الراهنة من الناحية الاقتصادية والصحية".
ولفت عرب الى ان "مجلس النواب في حال عدم قناعته بالوزراء الجدد فلن يصوت على كابينة رئيس الوزراء المكلف خوفا من عدم تلبية تطلعات الشارع العراقي ومتطلبات المواطنين في ظل الازمة المالية والصحية التي تواجه البلد".
كانت هذه تفاصيل خبر كتلة ارادة تحذر من اعادة استيزار بعض الوزراء في الحكومة الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.