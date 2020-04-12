تحقيق النجف توضح تفاصيل شكوى سيدة تعرضت للحرق

أوضحت محكمة تحقيق النجف، الأحد، تفاصيل شكوى السيدة التي تناولت مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرضها للحرق.
وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انها تجري التحقيق في جريمة تعرض سيدة للحرق".
وأضاف أن "المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها ولم يقم زوجها بإطفائها وان والد زوجها هو الذي نقلها الى المستشفى بعد ان قام بإطفائها".
وأضاف أن "المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها ولم يقم زوجها بإطفائها وان والد زوجها هو الذي نقلها الى المستشفى بعد ان قام بإطفائها".
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