تحقيق النجف توضح تفاصيل شكوى سيدة تعرضت للحرق

وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انها تجري التحقيق في جريمة تعرض سيدة للحرق".

وأضاف أن "المشتكية سجلت شكوى أمام محكمة تحقيق النجف ضد زوجها بداعي قيامه بضربها وقيامها بحرق نفسها جراء استخدام العنف ضدها ولم يقم زوجها بإطفائها وان والد زوجها هو الذي نقلها الى المستشفى بعد ان قام بإطفائها".

