التحالف الدولي: المخاوف من تنظيم داعش ما تزال قائمة

اعتبر المتحدث باسم التحالف الدولي مايلز كاغينز، أن المخاوف من تنظيم "داعش" ما تزال قائمة، فيما كشف أنه سيتم استنئتاف تدريب قوات "البيشمركة" بعد شهر رمضان.
وأضاف، أن "المخاوف من داعش ما تزال قائمة، حيث يشكل التنظيم خطرا حقيقيا ويملك القدرة على الهجوم وخاصة في ديالى وكركوك".
وتابع: "نتحاور منذ 6 أشهر مع حكومتي العراق وإقليم كردستان حول تنصيب المنظومة الدفاعية للتصدي لمخاطر داعش، ونحن قادرون على خوض حربين على داعش وكورونا في وقت واحد".
وأضاف: "نخطط لاستئناف تدريب البيشمركة نهاية شهر رمضان، أغلب مدربينا من إيطاليا وهنغاريا وفنلندا، وهؤلاء مستعدون للعودة".
وانسحبت قوات التحالف الدولي حتى الآن، من 6 قواعد ومواقع عسكرية في الأنبار ونينوى وكركوك وبغداد.
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