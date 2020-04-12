الصحة تعلن تسجيل 34 اصابة وشفاء 39 حالة من كورونا

وأضافت أن "تعاون المواطن في مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند ظهور اعراض المرض يساعد في منع تفشي الوباء بين افراد اسرته و يحافظ على حياته من المضاعفات الناتجة عنه".
وأكدت على "التزامها أمام الرأي العام في العراق بالشفافية الكاملة في الاعلان عن كافة نتائج الفحوصات المجراة للكشف عن الحالات المرضية المشتبه بها في بغداد والمحافظات وخضوعها لمراقبة وتدقيق من قبل منظمة الصحة العالمية".
وبينت الوزارة، انه "تم فحص 1526 نموذجا في كافة المختبرات المختصة خلال 24 ساعة الماضية ومن ضمنها مختبرات أقليم كردستان وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية الأزمة (35415) نموذج".
ولفتت إلى أن "مختبرات وزارة الصحة والبيئة لهذا اليوم سجّلت (34) أربع وثلاثين إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 8
مدينة الطب 6
السليمانية 4
أربيل 1
البصرة 15
وأوضحت الوزارة، أن "عدد الوفيات بلغت أربعة حالات؛ حالة واحدة في بغداد الرصافة؛ حالة واحدة في السليمانية حالة واحدة في كركوك؛ حالة واحدة في البصرة".
وتابعت، أن "حالات الشفاء بلغت 39 حالة توزعت كالتالي
صحة بغداد /الرصافة 3
مدينة الطب 3
النجف 10
السليمانية 3
اربيل 1
كربلاء 6
كركوك 5
ديالى 2
البصرة 6
واستطردت الوزارة، أن "المجموع الكلي للإصابات بلغ 1352، والوفيات 76، وحالات الشفاء640".
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