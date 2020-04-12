انت الان تتابع ايران تعلن تحرير 1.6 مليار دولار كانت مجمدة في لوكسمبورغ بطلب من واشنطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

الرئيس الإيراني حسن روحاني

أعلن الرئيس الايراني حسن روحاني الأحد أن بلاده حققت "انتصارا" قانونياً بعدما تمكنت من تحرير أرصدة إيرانية كانت مجمدة في لوكسمبورغ بطلب أميركي، تزيد عن 1,6 مليار دولار.

وقال روحاني في اجتماع للحكومة بثه التلفزيون الأحد "مصرفنا المركزي ووزارة الخارجية تمكنا مؤخرا من تحقيق نصر جيد جداً في معركة قانونية".

واضاف أنهم تمكنوا من "تحرير الأرصدة الايرانية المجمدة في لوكسمبورغ، والبالغة مليارا و600 مليون دولار والتي كان الامريكيون قد جمدوها واحتجزوها بشكل غير قانوني"، بحسب وكالة ارنا الاخبارية الرسمية.

وأضاف أنه بعد محاولات استمرت اشهرا "نجحنا قبل ايام قليلة بتحرير هذه الأموال من قبضة الأميركيين".

وخصصت محكمة استئناف لوكسمبورغ يوم الثاني من نيسان/ابريل للاستماع الى قضية الأرصدة الإيرانية المجمدة في لوكسمبورغ بناء على طلب اميركي، بحسب موقع "بيبرجام" الاخباري الاستقصائي.

ولم تنشر المحكمة بعد قرارها.

ولكن روحاني أشاد ب"النصر الذي تحقق في ظروف صعبة" تمر بها ايران التي سجلت أكبر عدد وفيات في الشرق الأوسط من جائحة كوفيد-19.

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وسجلت ايران اكثر من 4400 وفاة وأكثر من 71600 اصابة الفيروس، بحسب ارقام وزارة الصحة.

وفي عام 2017 حاولت طهران دون جدوى إعادة 1,6 مليار دولار مجمدة في شركة "كليرستريم" المالية ومقرها في لوكسمبورغ.

ورفض قاض الطلب في ذلك الوقت وحكم بأن الأصول ستظل مجمدة مؤقتًا في الدولة الصغيرة في الاتحاد الأوروبي. كما تم تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية في الولايات المتحدة وأوروبا كجزء من الجهود المبذولة لدفع طهران إلى التوصل الى صفقة نووية مع القوى العالمية، والتي تم التوقيع عليها في 2015.

وفي 2018 انسحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب من الاتفاق واعاد فرض عقوبات صارمة على ايران.

وطلبت إيران المتضررة من العقوبات قرضا طارئا قيمته 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19.

لكن الولايات المتحدة، التي تمتلك حق النقض في صندوق النقد الدولي، أشارت إلى أنها لا تنوي السماح بالقرض بحجة أن إيران ستستخدم الأموال لتمويل "الإرهاب في الخارج".

وقال روحاني إن واشنطن "تمارس ظلما كبيرا على إيران وتعرقل حصولها على قروض مع ان الاميركيين يعانون من انتشار نفس الفيروس ويعلمون جيدا المشاكل التي تعانيها ايران، لكنهم يزيدون من ضغوطهم كل يوم، وبالتالي فان هذا السلوك غير الانساني سيبقى وصمة عار في تاريخهم الى الأبد".