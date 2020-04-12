انت الان تتابع وفيات كورونا في مستشفيات بريطانيا تتجاوز عشرة آلاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

طلاب يغادرون جامعة ليفربول في بريطانيا يوم الاحد قالت وزارة الصحة البريطانية يوم الأحد إن عدد وفيات مرض كوفيد-19 الناجم عن فيروس كورونا المستجد في بريطانيا ارتفع إلى 10612 في مستشفيات المملكة المتحدة بعد زيادة يومية بلغت 737 حالة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفيات كورونا في مستشفيات بريطانيا تتجاوز عشرة آلاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.