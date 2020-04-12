تعرف على أول تعليق لجونسون بعد مغادرة المستشفى

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الأحد، إنه يدين لهيئة الخدمات الصحية في بلاده بإنقاذ حياته بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".



وأضاف جونسون، في فيديو عبر تويتر، بعد قليل من إعلان خروجه من المستشفى في لندن، أن بلاده يمكن أن تنجح في تحدي مكافحة فيروس كورونا كما تجاوزت العديد من الصعوبات في الماضي.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني أن بلاده تحرز بالفعل تقدمًا في معركتها القومية لمكافحة الوباء، مشيرا إلى أنه شهد أثناء وجوده في المستشفى الضغط والخطر الذي يتعرض له أفراد هيئة الخدمات الصحية للوقوف أمام فيروس كورونا القاتل.

ومضى جونسون قائلا: "من الصعب أن أجد كلمات تعبر عن امتناني لهيئة الصحة الوطنية لإنقاذها حياتي".

كما شكر كل شخص في بريطانيا على اتباع إرشادات التباعد الاجتماعي وقال إنه يعتقد أن الجهود التي تبذلها الأمة بأسرها تستحق العناء.

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وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، الأحد، أنه غادر مستشفى في لندن ليواصل مرحلة التعافي من فيروس كورونا.

وقال متحدث بالمكتب إنه "بناء على نصيحة فريقه الطبي، لن يعود رئيس الوزراء إلى العمل على الفور".

ونقل شكر جونسون للجميع في مستشفى سانت توماس على ما وصفه بـ"الرعاية الفائقة التي تلقاها".

وكان جونسون قد أدلى بتصريحات عقب خروجه من العناية المركزة، في وقت سابق من اليوم، قال فيها إنه "يدين بحياته لطاقم هيئة الصحة الوطنية".

والجمعة، تمكن جونسون من الوقوف على قدميه، وسار لفترات قصيرة تخللتها الراحة في إطار ما وصفها مكتبه بالمراحل المبكرة للتعافي.

يشار إلى أن عدد وفيات كورونا في بريطانيا اقترب من 10 آلاف، السبت، وهي خامس أعلى حصيلة على مستوى العالم، بعدما سجل المسؤولون 917 وفاة أخرى في المستشفيات.