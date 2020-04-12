السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين.. تعرف عليهما

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، قراراً جمهورياً بمنح معاش استثنائي شهري بقيمة 900 جنيه لتسعة مجندين انتهت خدمتهم بالخدمة المسلحة لأسباب. وأوضح القرار أن قائمة المجندين المستحقين للمعاش الاستثنائي الشهري شملت 8 مجندين سابقين والمستحقين عن جندي تاسع متوفى. Advertisements وصدر القرار بناء على ما عرضه وزير الدفاع، وبناء على القانونين 90 لسنة 1975 و148 لسنة 2019. كما أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 152 لسنة 2020 بتجديد تعيين الدكتور صالح عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، رئيسًا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بدرجة وزير لمدة عام اعتبارًا من 10-4-2020. وتم نشر القرارين فى الجريدة الرسمية.

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