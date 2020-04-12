اتصلت رئيسة كتلة المستقبل النائبة بهية الحريري، بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مهنئة بعيد الفصح المجيد. كما اتصلت للغاية نفسها بكل من: النائب ميشال موسى، المطران ايلي حداد، المطران مارون العمار، الأرشمندريت انطوان ديب، الأب عبدو ابو كسم، المونسنيور الياس الأسمر، الأب جهاد فرنسيس، الأم اوجيني جانبرت، والأب مطانيوس حداد.
وتوجهت الحريري بالتهنئة بالمناسبة إلى اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا، سائلة "الله تعالى أن تحل بركة الفصح على لبنان والعالم بالخير والبركة، وبخلاص قريب مما يواجهه اليوم من خطر وباء كورونا الذي يجتاح الدول والمجتمعات والشعوب، ويجعلها تعيش حالا من القلق على المصير، مع ما يحمله في لبنان بشكل خاص من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية تفاقم من أزمات اللبنانيين الحياتية والمعيشية".
واشارت في بيان نشره مكتبها الإعلامي، إلى أنه "نحن أحوج ما نكون لأن تشملنا بركة العيد، ولأن نتشارك الدعاء والرجاء بأن يجتاز اللبنانيون والعالم هذه الأزمة بالتخلص من وباء كورونا على خير، سائلين الله الشفاء لكل مريض والتعافي لوطننا الحبيب لبنان من كل أزماته".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنأت الراعي وفاعليات بالفصح: لنتشارك الدعاء للخلاص من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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