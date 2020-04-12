الشيخ العيلاني: نتأمل ان تمر هذه المرحلة الصعبة التي تسبب بها كورونا بأسرع وقت

هنأ إمام مسجد الغفران في صيدا ​الشيخ حسام العيلاني​ لمناسبة ​عيد الفصح​ عدد من الشخصيات ​المسيحية​"، متأملاً ان "تمر هذه المرحلة الصعبة التي تسبب بها وباء ​فيروس كورونا​ بأسرع وقت، ويتم ​القضاء​ على هذا الوباء وتعود الحاة الى طبيعتها ويعم الفرح والطمأنينة والسرور"، داعياً "جميع المسيحيين الى المزيد من التعاون لتعزيز العيش المشترك".

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