الرئيس الإسرائيلي يرفض طلب غانتس تمديد مهلة تشكيل الحكومة

رفض الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، طلب زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، منحه مهلة إضافية لإنجاز مهمته بتشكيل حكومة، مشيراً إلى أنه "في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين حزبي الليكود وأزرق أبيض لتشكيل حكومة وحدة وطنية في موعد أقصاه منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، فإنه لن يكلف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بتشكيل الحكومة كما كان متوقعا، وإنما سيحيل المهمة إلى الكنيست".
وأفاد حزب "أزرق أبيض"، عن أن الكتلة البرلمانية للحزب ستعقد اليوم اجتماعا عبر الإنترنت، لبحث آخر تطورات مفاوضات الائتلاف الحكومي مع حزب "الليكود". وأعربت جهات في الحزب، عن خشيتها من أن نتانياهو، زعيم حزب الليكود، قد قرر التخلي عن فكرة حكومة الوحدة، مشيرةً إلى أنه غير معني بتجديد المفاوضات في انتظار تكليفه من قبل الرئيس الإسرائيلي بتشكيل الحكومة.
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