السيد فضل الله: لإقامة دولة الانسان ودولة المواطنة والقانون لا دولة المحاصصة والفساد

هنأ ​العلامة السيد علي فضل الله​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، المسيحيين ب​عيد الفصح​، متمنياً ان "تكون هذه المناسبة فرصة لنا جميعا لاستلهام المعاني الروحية والأخلاقية وتعزيز منطق العدالة والأخوة ​الانسان​ية التي دعا اليها ​السيد المسيح​ وبعده ​النبي محمد​ لبناء انسان ​المحبة​ والخير و​العدل​ واقامة دولة الانسان دولة المواطنة والقانون لادولة ​المحاصصة​ و​الفساد​". إضغط للمزيد

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