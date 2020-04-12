نفاع في قداس الفصح في زغرتا: للتضامن والمساعدة كل ضمن قدرته وطاقته

ترأس النائب البطريركي على رعية اهدن زغرتا المطران ​جوزف نفاع​ قداس ​عيد الفصح​، في ​كنيسة مار يوحنا المعمدان​ في زغرتا، حيث شدد في عظته على أن "هذا العيد هو من أعظم الأعياد لأن يسوع انتصر على أكبر عدو في الحياة، الموت، لأنه هو رب الحياة. وعلينا هذا العام ان نتمسك بالقيامة أكثر من أي وقت مضى، وأن لا نفقد الأمل. لذا علينا القول ان ​المسيح​ قام ليقيمنا معه. وعلينا ان نفرح لأن ايماننا يقول بأن الظروف مهما صعبت لن تتمكن منا لأننا أبناء الإيمان والرجاء".

وأشار في عظته إلى "اننا اليوم مدعوون إلى التضامن ومحبة بعضنا البعض بالمساعدة كل ضمن قدرته وطاقته فتتحول هذه الفترة إلى قيامة حقيقية. وأنوه بتضامن مجتمعنا في هذه ​الأزمة​ من خلال التزامنا بالتعبئة العامة، وقد أظهرت ​زغرتا الزاوية​ نموذجا يحتذى به بفضل تعاون الجميع حفاظا على صحة الجميع محبة بالجميع. كما وان تضامن السلطات الروحية والمدنية والبلدية والسياسية والمجتمعية كافة مع بعضها البعض هو أمر يفرح القلب، على أمل ان نبقى على هذا التضامن. نشكر الرب يسوع على هذه النعمة، كما نشكر كهنة رعية اهدن زغرتا على جهودهم في هذه الفترة الصعبة"، موجها الشكر "لرعية اهدن زغرتا التي عملت جاهدة لإنشاء قسم لمعالجة مرضى ​كورونا​ في مستشفى سيدة زغرتا الجامعي".

وتمنى نفاع على الجميع "دعم المؤسسات التي تعمل على سد ثغرة العجز الاجتماعي ومن بينها كاريتاس- إقليم زغرتا والجمعيات الخيرية الأخرى، فلولا الأيادي البيضاء في زغرتا وبلاد الانتشار والأهل والأصدقاءالذين يدعمون مجتمعنا كل حسب قدرته وإمكاناته، لما تمكنا من ان نجتاز هذه الأيام العصيبة".